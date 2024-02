Napoli Mazzarri in bilico | ora c’è solo il Barça per riabilitarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una partita per brillare, una partita per. C’è il match di Champions con il Barcellona (mercoledì) nel destino di un Waltersempre più in. Sì, perché dopo l’opaca prestazione col Genoa, De Laurentiis starebbe seriamente pensando di ricambiare tecnico, in una stagione che proprio non va. Intanto le voci girano, per un eventuale sostiruzione si parla di Marco Giampaolo e soprattutto di Francesco Calzona, l’attuale commissario tecnico della nazionale slovacca. ma un nuovo ingaggio potrebbe appesantire ulteriormente la situazione del. Senza contare che una buona prestazione colpotrebbe riabilitare il tecnico.