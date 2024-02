Napoli | Mazzarri esonerato | Calzona nuovo allenatore

De Laurentiis: "Ringrazio Mazzarri amico di famiglia, resterà nel cuore dei napoletani": Il tweet: "Ha sostenuto la squadra in un momento complesso. Bentornato a Calzona che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti". Napoli's Italian coach Walter Mazzarri holds a press conference at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on November 28, 2023 on the eve of the UEFA Champions League first round group C football ...

Aurelio De Laurentiis: il tweet che annuncia l'arrivo di Francesco Calzona: ...//x.com/ADeLaurentiis/status/1759674877269676195s=20 AurelioDeLaurentiis: ' Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento ...

Calzona Napoli, De Laurentiis: "Aiuterà molto il gruppo. Su Mazzarri...": Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Mazzarri e l'arrivo di Calzona Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky tra l'arrivo di Calzona e l'esonero di Mazzarri. PAROLE ...