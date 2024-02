Napoli | Mazzarri dirige l'allenamento ma è destinato all'esonero | sì di Calzona a De Laurentiis

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuovo ribaltone in arrivo sulla panchina del. Due giorni dopo il pareggio col Genoa in Serie A e a due giorni dall'andata degli ottavi...

Nella stagione piu assurda del calcio Napoli , De Laurentiis potrebbe meditare in queste ore quello che invece aveva fermamente negato subito dopo il ... (ilmattino)

Nuovo ribaltone in arrivo sulla panchina del Napoli . Due giorni dopo il pareggio col Genoa in Serie A e a due giorni dall'andata degli ottavi... (calciomercato)

Napoli: Calzona si avvicina, ma Mazzarri dirige l'allenamento: ... Walter Mazzarri a Castel Volturno dirige l'allenamento odierno Proseguono le trattative tra il proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis e Federico Calzona per sostituire Mazzarri sulla panchina ...

Napoli, Mazzarri dirige l'allenamento e poi sarà esonerato: è pronto Calzona: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso per il cambio di panchina. Le riflessioni nella giornata di ... L'obiettivo è fare tutto in giornata: esonero di Mazzarri e annuncio di Calzona, ...

Sky - Aurelio De Laurentiis lascia e poi torna all'Hotel Britannique: in arrivo la decisione su Mazzarri: Napoli - Aurelio De Laurenntis pronto a prendere una decisione definitiva su Walter Mazzarri in vista del futuro del Napoli , ma anche già del presente. Perché potrebbe arrivare ad ore l'annuncio del nuovo allenatore con la scelta ricaduta su Calzona . Come riportato da Sky Sport ...