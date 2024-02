Napoli | ma allora non era tutta colpa di Garcia

Mondragone, Ambc: 'Il Comune conferisca cittadinanza onoraria a Julian Assange": ...sviluppando nel nostro Paese a sostegno di Julian Assange - non ultima quelle della città di Napoli ... Sia le iniziative di allora che quella che - in continuità - proponiamo oggi servono a ...

Salernitana, Calzona vicino al Napoli: fu obiettivo per la panchina granata: L'allora direttore sportivo appuntò il nome dell'ex vice di Maurizio Sarri nella sua short - list ... Ora per l'attuale commissario tecnico della Slovacchia la clamorosa opportunità del Napoli, con ...

Anche Gattuso è libero, è stato esonerato pure dal Marsiglia: Da allora quattro pareggi e due sconfitte. Attualmente l'Om è al nono posto in classifica (come il Napoli) a nove lunghezze (sempre come il Napoli) dal terzo posto ultimo utile in Francia per l'...