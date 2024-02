Napoli | l’ultima volta che cambiò tre allenatori fu retrocessione in Serie B I numeri

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Calzona, il dato negativo registrato in casa azzurro dopo il terzo tecnico cambiato in questa stagione. Ecco iCalzona diventerà il nuovo allenatore del, ma il dato che spaventa gli azzurri è che si tratta del terzo tecnico cambiato in un anno:che è successo è stato molto particolare. 3 – Francesco #Calzona è il terzo allenatore a guidare il #nel 2023/24; la squadra partenopea non aveva tre diversi tecnici nella stessa stagione dal 1997/98, quando si alternarono sulla panchina Bortolo Mutti, Carlo Mazzone, Giovanni Galeone e Vincenzo Montefusco. Cambio. pic.twitter.com/szLc4ODdqj— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 19, 2024 Come sottolineato dai dati Opta, non succedeva dal 1997/1998: da Mutti a Mazzone fino a Galeone in un ...

Mazzarri non ha ancora sciolto il dubbio sulla possibile presenza di Osimhen nella partita contro il Genoa: "Parlerò con lui, voglio vedere come sta ... (fanpage)

Calzona, la Slovacchia: "Sì al Napoli a tempo ma sarà sempre a disposizione della Nazionale": fino all'ultima partita di Serie A o Champions League dell'SSC Napoli nella stagione 2023/24 2.L'allenatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto valido con ...

Napoli, Hamsik non è nello staff di Calzona: ma il presidente lascia aperta una porta - Top News: Non c'è il nome di Marek Hamsik nello staff di Francesco Calzona, che guiderà il Napoli nell'ultima parte della stagione. De Laurentiis aveva pensato a 'Marekiaro' come aiuto allenatore, ma l'ex bandiera azzurra non ha ancora il patentino da tecnico. Potrebbe però rientrare in ...

Napoli, via Mazzarri e dentro Francesco Calzona. De Laurentiis: "È doloroso esonerare un amico": Il pareggio con il Genoa , nell'ultima giornata, non ha certo ... le stesse che ha avuto anche Garcia che non era sicuramente l'... Il Napoli di quest'anno schiaccia gli avversari come quello dello ...