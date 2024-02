Napoli | Lo Monaco vs ADL

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ilormai vicino al cambio di allenatore? In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Lo, direttore sportivo: “La scelta di Calzona continua a confermare la confusione che regna in casa. La regia della proprietà dimostra quanto sia stato tutto fallimentare, dalla progettazione alla gestione del post Scudetto. De Laurentiis ha sfasciato il giocattolo, dalle primissime scelte fatte in estate. Mazzarri sapeva già di avere una scadenza e Calzona arriverebbe con lo stesso input. Insomma, sono scelte fallimentari a 4-5 giorni dalla partita più importante della stagione. La Champions ormai è l’unico obiettivo vero rimasto, visto che il quarto posto è bello che andato”. Il presidente e la scelta su Calzona Calzona è un propositivo, uno che dà un’identità alle sue squadre, ma ...

Il Napoli mette a segno il colpo Popovic : il serbo arriverà dal Partizan. Vicino anche Solet dal Salisburgo. Due rinforzi giovani per gli ... (napolipiu)

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana e la qualificazione in finale, la SSC Napoli ha perfezionato il quarto acquisto ... (dailynews24)

2024-01-19 10:34:13 Il Corriere : Un colpo con i baffi. Esibiti con fierezza sin dall’arrivo a Villa Stuart, in questa settimana come mai provincia ... (justcalcio)

De Laurentiis sceglie Calzona: caccia Mazzarri per salvare il Napoli da tutti i suoi sbagli: In fin dei conti, al netto della grave perdita di Kim, il Napoli ha cambiato poco: Kvaratskhelia è ... Nè può bastare l'assenza del solo Kim (che pure al Bayern Monaco sta andando molto male) per ...

Lo Monaco: "La scelta di Calzona continua a confermare la confusione che regna in casa Napoli. De Laurentiis ha sfasciato il giocattolo": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Lo Monaco , direttore sportivo: "La scelta di Calzona continua a confermare la confusione che regna in casa Napoli. La regia della proprietà dimostra quanto sia stato tutto fallimentare, dalla ...

Una Serie A sull'orlo di una crisi di nervi: ... che dopo il trionfo in Champions League contro il Bayern Monaco (dalla portata tutt'altro che ... proprio quando di Lorenzo Insigne si sta perdendo anche il ricordo: il suo Napoli è nono, la Lazio ...