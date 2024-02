Napoli | i veri motivi del fallimento

(Di lunedì 19 febbraio 2024) C’era una volta ildi Spalletti che incantava in Italia e in Europa, conquistava il 3° scudetto della storia partenopea e riportava il titolo tricolore sotto il Vesuvio a distanza di oltre 30 anni dall’ultima volta. Dodici mesi fa di questi tempi ilera capolista indiscusso della Serie A ed aveva scavato un solco incolmabile tra sé e le più “immediate” inseguitrici. Basti pensare che nel campionato scorso, dopo 24 giornate, i partenopei avevano accumulato la bellezza di 65 punti (+2 rispetto all’Inter schiacciasassi di questa stagione), frutto di 21 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, esprimendo il miglior attacco (58 gol realizzati), la migliore difesa (sole 15 reti subite) nonché il capocannoniere del torneo (Osimhen). Numeri impressionanti che avevano presto fiaccato la resistenza delle avversarie avviando un precoce conto alla ...

Quasi 100 trattori provenienti da tutta la Campania sono arriva ti in via Marina, a Napoli , occupando tutta la corsia di marcia, scortati dalle forze ... (ildenaro)

La protesta dei Trattori è arrivata anche a Napoli : circa 80 mezzi, provenienti da tutta la Campania, sono entrati in città, diretti sul ... (fanpage)

La classifica senza errori arbitrali, 25ma giornata: Rocchi nega, ma c'è un'altra partita falsata: ... come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell'azione precedente a quella che ha ... 2019 - 20: Inter 2020 - 21: Inter 2021 - 22: Milan 2022 - 23: Napoli Quando può intervenire il VAR ...

Caos Napoli, via anche Mazzarri per gli errori di De Laurentiis: Il fatti hanno dato torto al presidente del Napoli e anche il mercato di gennaio è stato infarcito ... Spalletti e Giuntoli erano stati i veri costruttori del miracolo; nessuno dei due è stato ...

Carboidrati: come capire se stai esagerando e rischi la dipendenza. E il peso non c'entra: In questi casi il nostro organismo manda precisi segnali che costituiscono veri e propri campanelli d'allarme. Eccesso di carboidrati: cosa succede all'organismo I carboidrati apportano zuccheri che ...