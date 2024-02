Napoli | è ufficiale | Walter Mazzarri esonerato | Francesco Calzona al suo posto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Adesso è ancheè stato. La decisione è stata presa dal presidente del, Aurelio De Laurentiis, che a 48 ore dall’andata del match di ottavi di finale della Champions League con il Barcellona ha deciso di cambiare per la seconda volta guida tecnica in questa stagione sin qui sciagurata.è subentrato a Rudi Garcia alla tredicesima giornata di campionato con ilquarto a 21 punti ed è sprofondato al nonocon 15 punti conquistati nelle successive 12 partite. In più la fragorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia perdendo per 0-4 in casa contro il Frosinone e la Supercoppa Italiana persa, in finale, all’ultimo minuto contro l’Inter. Al suoarriva ...

Napoli, Mazzarri verso l'esonero, Calzona (doppio incarico) con Hamsik pronti: ... insieme ad una bandiera del Napoli Marek Hamsik , ex capitano azzurro e oggi collaboratore dello ... Manca ancora l'annuncio ufficiale ma il cambio è atteso in tempi brevi per far esordire il nuovo ...