Napoli | De Laurentiis esonera Mazzarri | «È doloroso | ma diamo il benvenuto a Calzona»

Fa ancora discutere il tema Stadio in casa Napoli , questa sera, il Sindaco Manfredi , ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito. Walter Mazzarri è ... (spazionapoli)

Mazzarri esonerato al telefono da De Laurentiis, tornano Calzona e Sinatti (Sky Sport): ...during the Italian Serie A football match Torino vs Napoli at the ìStadio Grande Torinoî in Turin on January 7, 2024. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP) Mazzarri esonerato al telefono da De Laurentiis,...

De Laurentiis: "Scelta dolorosa esonerare Mazzarri. Calzona scelta intelligente Lo vedremo": A Sky intervistato da Massimo Ugolini all'uscita dal Britannique: "Mazzarri è un amico della famiglia de Laurentiis e amico del Napoli, è sempre doloroso esonerare un amico del Napoli, l'ho ...

ADL annuncia il cambio in panchina: "Ringrazio Walter, amico di Napoli. Arriva Calzona che conosce l'80% del gruppo": Aurelio De Laurentiis a Sky annuncia il cambio in panchina: 'Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis ed è soprattutto un amico del Napoli. E' sempre doloro esonerare un amico. L'ho ringraziato ed è stato disponibilissimo a darci una mano quando eravamo in difficoltà, ma bisogna anche ...