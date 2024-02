Napoli | Chiariello | “ADL e Mazzarri…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sul momento del, Umbertosi è espresso nel suo consueto editoriale nella trasmissione Campania Sport, su Canale 21. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sento grattare rumore di unghia sugli specchi. La cosa peggiore contro il Genoa non è stata neanche l’orrenda partita, ma preoccupano di più le dichiarazioni pre e post-partita di Mazzarri. Mazzarri vaneggia, dice cose che sono fuori dal mondo. Qualcuno spiega a Mazzarri che ogni 25’ di possesso palla non si fa un gol. Siamo al peggior Gattuso della storia, che faceva quello stanco ‘tiki taka toki tuka’ che serviva a non dare il possesso palla agli avversari, ma almeno aveva fatto più punti in più e una squadra più produttiva. Qualcuno spieghi a Mazzarri che il possesso palla serve ad offendere gli avversari e non a tornare indietro”. Ormai gli avversari arrivano a ...