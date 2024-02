Napoli | Calzona si avvicina | ma Mazzarri dirige l’allenamento

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024), mentre prosegue la trattativa tra De Laurentiis e, Waltera Castel Volturnoodierno Proseguono le trattative tra il proprietario delAurelio De Laurentiis e Federicoper sostituiresulla panchina dei partonepei. La volontà del patron azzurro è quella di avere il nuovo allenatore sulla panchina già nella sfida di Champions League mercoledì sera del Maradona contro il Barcellona. Intanto però l’attuale tecnico oggi, come da programma, era presente a Castel Volturno perreodierno, proprio in vista dell’impegno di coppa. Il cambio in panchina però sembra ormai prossimo, con l’ex vice di Sarri pronto a dire di sì all’offerta di ...