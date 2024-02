Napoli-Calzona | la Federazione slovacca non commenta ADL lavora per risolvere gli aspetti formali

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Laper ora nonla situazione dial. ADLpergli. CALCIO– La situazione di Francescocome possibile nuovo allenatore delè in stand-by. Lacalcistica, con cui il tecnico è sotto contratto come ct, al momento preferisce nonre la questione. “Tutte le parti interessate hanno concordato che, a meno che le cose non siano risolte al 100%, non commenteranno la situazione“, ha dichiarato il capo comunicazione dellaMonika Jurigova alla tvRTVS. Il presidente ...

