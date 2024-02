Napoli | Calzona in arrivo con Hamsik e Sinatti | Oggi summit con ADL

(Di lunedì 19 febbraio 2024)vicino alla panchina delal posto di Mazzarri: avrà anche il doppio incarico con la Slovacchia, nello staff. CALCIO-Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, Francescosarebbe vicinissimo a diventare il nuovo allenatore delal posto di Walter Mazzarri: “La Federazione Slovacca ha dato il via libera a Francescoper ricoprire il doppio ruolo di CT e allenatore delalmeno fino a fine stagione. Aurelio De Laurentiis ha scelto lui per sostituire Walter Mazzarri. Il presidente vuole cambiare da subito“. Il tecnico manterrebbe anche l’incarico di commissario tecnico della Slovacchia in un doppio ruolo inedito. Nella giornata di, come ...

Clamoroso, Fabrizio Romano: "Il Napoli sta seriamente pensando di esonerare Mazzarri prima del Barcellona": Il noto giornalista Fabrizio Romano, esperto di Calciomercato, attraverso i social ha riferito importanti aggiornamenti sul possibile esonero di Mazzarri: Esonero Mazzarri Il Napoli sta seriamente ...

Corsport- Max, grazie Galliani: Il Milan esce sconfitto 4-2 dal campo del Monza e la Juve di Allegri conserva il secondo posto. Questo il concetto evidenziato nel titolo principale della prima pagina del Corriere ...

RELEVO - Moretto: "Via libera della Federazione slovacca per Calzona al Napoli, con lui Hamsik e Sinatti": Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha pubblicato un aggiornamento su X riguardante la situazione panchina in casa Napoli: "La Federazione slovacca ha dato il via libera a Francesco Calzona per ric ...