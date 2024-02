Napoli Basket nella storia ma è polemica | spunta una ‘spia’ | nessuno l’aveva notato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le immagini stanno facendo il giro del web e stanno scatenando il chiacchiericcio mediatico. La GeViha vinto la Coppa Italia, ma èta una… Ieri si è scritta una pagina didelitaliano: la vittoria della GeViin Coppa Italia ha di fatto sancito un passaggio fondamentale per la pallacanestro in terra partenopea. E’ stato lo stesso presidente della squadra azzurra, Federico Grassi, a dare l’idea dell’impresa con le parole rilasciate nel post partita ai microfoni di Tv e quotidiani, riportate da ‘Magazine.net’. “Non immaginavo potesse finire così, dopo la partita di ieri sembrava dovessimo essere l’agnello sacrificale invece abbiamo riscritto laper la nostra città”, ha detto il presidente, ...

