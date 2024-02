Napoli-Barcellona in tv | canale | orario e streaming andata ottavi Champions League 2023 2024

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alle 21:00 di mercoledì 21 febbraio ilospiterà ilal ‘Maradona’. Momento complicato per i partenopei, reduci dal pareggio casalingo contro il Genoa che ha reso ancor più complicata la classifica in ottica Europa. Si tratta del terzo precedente ad eliminazione diretta UEFA tra le due squadre. I club si sono incontrate neglidi finale della2019/20 e negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa2021/22, con ilche in entrambe le occasioni ha avuto la meglio. Ilè chiamato ad una reazione davanti al suo pubblico, dopo un inizioda dimenticare. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. SportFace.

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

