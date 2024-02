Napoli-Barcellona | grande recupero per il big match | si è allenato in gruppo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un top delha recuperato dall’infortunio: si èin, Xavi lo valuta in vista del. Mercoledì sera è previsto l’importantissimo appuntamento che vedrà coinvolteal Diego Armando Maradona. La sfida, valevole per gli ottavi di finale d’andata di Champions League sarà caratterizzata da uno stadio praticamente tutto esaurito, pronto a sostenere i propri beniamini in quella che è probabilmente stata la peggior stagione nell’era di Aurelio De Laurentiis. In queste ore, infatti, il patròn azzurro sta lavorando per l’ingaggio del nuovore Francesco Calzona, erede sulla panchina di un deludente Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha fatto peggio di Rudi Garcia e per evitare nuove delusioni, De Laurentiis ha deciso di ...