Napoli-Barcellona | dalla Spagna ci credono | quanti tifosi arriveranno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tra poco più di ventiquattro ore andrà in scena l’ottavo di finale tra: prevista la presenza tantispagnoli. Ci siamo, tra poco più di ventiquattro ore, al Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida tra, valida per l’ottavo di finale di Champions League. Una sfida mistica, tra i due club che hanno segnato maggiormente la vita calcistica di “D10S” in Europa.: carica blaugrana al Maradona, il dato Sarà undiverso quello che affronterà il, complice la scelta forte di Aurelio De Laurentiis, che a meno di due giorni dal sopracitato appuntamento ha optato per il secondo esonero stagionale. Non ci sarà infatti Walter Mazzarri, complice l’ennesimo passo ...