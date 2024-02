Napoli | ADL rientra in hotel | “Lavoro svolto altrove” Mazzarri contrariato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo l’incontro con Calzona, ADL èto inin luogo segreto.intanto attende comunicazioni dal. CALCIO– Giornata intensa per il presidente delAurelio De Laurentiis, impegnato nella scelta del nuovo allenatore. Dopo l’incontro con Francesco Calzona, ADL èto in serata all’Britannique, insieme a Chiavelli e Sinicropi. Come riferito da Gianluca Di Marzio, ilè stato, in un luogo finora ancora segreto”. Si attende quindi l’annuncio ufficiale dell’accordo con Calzona. Walterintanto ha diretto regolarmente l’allenamento pomeridiano, per poi lasciare ...

La Federazione slovacca per ora non commenta la situazione di Calzona al Napoli. ADL lavora per risolvere gli aspetti formali. CALCIO NAPOLI – La ... (napolipiu)

Napoli, De Laurentiis è tornato al Britannique (Sky). Ha incontrato Calzona sul Lungomare (Gazzetta): Il Britannique in mattinata è stata la sede operativa del Napoli, adesso De Laurentiis ha lasciato l'hotel. Adl è stato raggiunto da Chiavelli e Edo de Laurentiis per definire i dettagli di questo ...

AS, Calemme: "ADL e Chiavelli lavorano per firmare entro stasera, ancora nessuna comunicazione a Mazzarri": Il giornalista di AS Mirko Calemme attraverso i social ha riferiti alcuni aggiornamenti circa la trattativa tra il Napoli e Francesco Calzona: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

SKY - ADL è appena rientrato in albergo! Mazzarri contrariato, possibili novità in serata: Calzona al Napoli, gli aggiornamenti Allenatore toscano che intanto, come riporta SkySport, ancora non ha ricevuto comunicazione dalla società. Il mister si è presentato regolarmente a Castel ...