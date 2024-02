Musetti-Zhang oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Doha 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lorenzosfiderà Zhizhennel primo turno dell’ATP 250 di, torneo in programma sul cemento qatariota. Obiettivo riscatto per il tennista azzurro, reduce da due amare sconfitte contro Machac e Griekspoor, rispettivamente a Rotterdam e Marsiglia. Sulla sua strada il cinese, che ha vinto 4 partite a fronte di 5 sconfitte in quest’avvio di stagione e non rappresenta un ostacolo insormontabile. Non a casoscenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers: sarà del primo confronto in un match ufficiale tra i due giocatori. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 19 febbraio come secondo match sul Centre Court dalle ore ...