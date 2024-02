Musetti | la luce in fondo al tunnel non si vede Due le strade per salvare la stagione | fermarsi o cambiare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La sconfitta al primo turno del torneo di Doha contro Zhang non è altro che l’ennesimo brutto passo falso per Lorenzo, che da sei mesi a questa parte sembra ormai un lontano parente del giocatore che fino a poco tempo fa incantava gli appassionati di tutto il mondo con il suo tennis e vinceva belle partite. A dir la verità, la situazione ricorda molto quella di dodici mesi fa, quandovinse un paio di partite in United Cup prima di calare vertiginosamente e riprendersi solo da Monte-Carlo in poi, sulla sua amata terra rossa. Un anno d’esperienza in più evidentemente non è servito dato che Lorenzo fa ancora fatica a trovare continuità e non riesce ad esprimersi al meglio in campo. Se la sconfitta della settimana scorsa a Rotterdam contro Griekspoor, maturata dopo aver mancato due match point, lasciava in qualche modo ben sperare, quella ...