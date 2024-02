MUNICIPIO III Marchionne – Zocchi | inaugurata la nuova piazza verde di Via Canberra

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Sabato il, insieme al comitato di quartiere, ha inaugurato ladi via, un nuovo spaziodi incontro e socializzazione lungo via della Bufalotta, nel cuore del quartiere australiano. Dopo anni di attesa, l’areaè stata restituita ai cittadini e alle cittadine, trasformandosi in un luogo prezioso che rappresenterà un punto di ritrovo per famiglie, bambini e amici a quattro zampe, offrendo a tutti uno spazio sicuro e accogliente”. Così in una nota Paolo Emilio, Presidente dele Matteo, assessore alle Politiche Ambientali. “La riqualificazione delladi viaè il risultato di ...

“Stamattina in Terzo Municipio è andata in scena un’altra brutta pagina di cattiva amministrazione, a discapito di tutti i cittadini che si stanno ... ()

Giornata della Memoria e Commemorazione di Trarego: ... ORE 9.30 Ritrovo presso il municipio di Trarego Viggiona e partenza per l'area monumentale di ... nell'ambito della III edizione della rassegna "Frammenti di memoria", organizzata dalla Società ...

Case popolari: Rocca spinge per la riforma, Fratelli d'Italia frena. E così l'assessore leghista rischia: Per chi non lo sapesse, Pace ha lavorato per quasi trent'anni in Ater, è stata amministratrice municipale nel III municipio (al tempo IV), sempre nel campo della sinistra e in particolare della fu ...

Ancora tracce di cera in piazza Cavour: 'Attivare serie di interventi': Lo scrive in una nota la presidente del III Municipio, Maria Spampinato. 'Il consiglio del III municipio in seduta itinerante - si legge nella nota - su segnalazione di alcuni cittadini, ha preso ...