AMANDOLA I Carabinieri di Amandola hanno denunciato due persone, a seguito di un controllo effettuato in un cantiere edile, per reati in materia di ... (corriereadriatico)

I delitti del BarLume è una serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar e trasmessa dal 2013 in prima visione pay da Sky Cinema. Dal 2015 viene replicata in chiaro da TV8.

Multe, oltre 1,5 miliardi pagati nel 2023. Boom di sanzioni e incassi Il Tempo

Il Comune incassa oltre 2 milioni dalle multe: 27 euro a cittadino CasertaNews

Eccesso di velocità, nel 2023 oltre cento multe con il velox: La presentazione del rapporto annuale dell’attività della attività della Polizia municipale di Tortona è stata anche occasione per illustrare i vari investimenti in tecnologia e in strutture varati ne ...

Nel 2023 ai Comuni 1,5 miliardi in multe stradali. Firenze batte tutti e Forza Italia attacca Palazzo Vecchio: Firenze, con 71,8 milioni di euro, è la città record 2023 per multe stradali. Bologna invece batte tutti per capacità di incasso delle sanzioni con un rapporto fra accertamenti e introiti dell’82%, me ...

Boom di multe in Italia: 1,5 miliardi incassati nel 2023: Boom di multe in Italia. Nel 2023, racconta il Sole 24 Ore, famiglie e privati cittadini hanno pagato 1 miliardo e 535 milioni di euro in multe stradali ai Comuni, con un aumento del 6,4% sull’anno pr ...