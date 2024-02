Multe boom | 1 | 54 miliardi Comuni di sinistra in testa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Governate dal Pd quattro città tra le prime cinque che hanno i maggiori incassi in contravvenzioni. Scettro a Milano e Firenze

Boom di multe in Italia: 1,535 mln di euro pagati in un anno: Gli italiani hanno sborsato un’enormità in multe nel corso dell’ultimo anno, raggiungendo la cifra record di 1,535 milioni di euro. Questo boom segna una crescita significativa del 6,4% rispetto all’a ...

