Multe annullate | sospesi impiegato dei vigili e maresciallo della Polizia provinciale

Multe e favori, le due vigilesse restano in silenzio davanti alla giudice: LECCE - Si sono avvalse della facoltà di non rispondere Luisa Fracasso e Loredana Valletta, le dipendenti della polizia locale di Lecce finite al centro dell'inchiesta sulle multe annullate in cambio di favori e di appoggi elettorali a esponenti politici locali, in particolare al consigliere comunale di minoranza Antonio Finamore e a Luca Pasqualini, all'epoca dei fatti ...

Quello che l'autonomia differenziata causerà alla scuola: un danno anche a stipendi e pensioni: Leggi Anche Oltre 500 multe annullate in cambio di favori e regali: 45 indagati (anche 3 vigili) a Lecce per corruzione, falso, associazione a delinquere

Inchiesta 'multe, voti e favori', tra gli indagati anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate: LECCE - C'è anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate tra i 46 indagati nell'inchiesta su multe annullate in cambio di voti e favori, nell'ambito della quale ieri sono state disposte due misure interdittive ( qui i dettagli ). Si tratta di Francesco D'Elia che, secondo gli accertamenti ...