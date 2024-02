Multata perché supera in bici i vigili | che altre sanzioni rischiano i ciclisti?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bologna, 19 febbraio 2024 - Ha fatto molto scalpore la notizia della signora inche a Bellaria Igea Marina ha sorpassato a destra l'auto deibeccandosi una salatissima multa da 180 euro (arrivata ora a 200) che comincerà a pagare a rate. C’è una cosa da dire: il nuovo codice della strada protegge i, tanto è vero che gli altri veicoli – in caso di sorpasso – sono obbligati a mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo da chi va in(ovviamente dove le condizioni stradali lo consentano). Unapuò sorpassare un’auto? Ecco cosa dice il Codice della Strada Ma oltre alla solidarietà alla ciclista, la vicenda fa meditare: forseper circolare sulle due ruote non è necessaria la patente, le regole per andare incletta non sono ...