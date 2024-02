Mr Rain | dal 1° marzo il nuovo album ‘Pianeta di Miller’ | date instore e live

Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 18 febbraio, in diretta. Putin: «Pronti per il dialogo con Kiev» (corriere)

Mr. Rain presenta il suo nuovo album negli store di tutta Italia, ecco le date: RAIN incontrerà i suoi fan negli instore delle principali città italiane a partire proprio dal primo marzo con l'appuntamento alla libreria MONDADORI DUOMO a Milano. Ecco tutte le date previste: ...

Eurovision 2024: ecco gli 8 big in finale a Una Voce per San Marino. Ci sono i Jalisse e (forse) Loredana Berté: ... pubblicato il 24 gennaio 2024 che dovrebbe essere 'Chi siamo davvero' Dal concorso parallelo ... escluse Nicola Silva (' Corazon de mariposa '), Meg Birch (' Neon rain ') e l'ex - vincitrice della ...

Maria schiera gli ex e batte Mara. La sera vince Makàri, poi Scotti, Fazio e Ranucci - Primaonline: ... Angelina, The Kolors, Irama e con la Venier che ha avuto Ricchi e Poveri, Renga e Nek, Mister Rain. In una giornata caratterizzata " per quello che riguarda lo sport - pure dal successo pomeridiano ...