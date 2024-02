MOVIOLA Monza-Milan | Gianpaolo Calvarese | vi spiego il rosso di Luka Jovic…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 19 febbraio 2024): ecco la visione dell’ex arbitrosulla manata che ha portato aldiretto aJovic Ildi Stefano Pioli ha perso 4-2 in casa dele ha frenato bruscamente dopo una lunga serie di risultati utili consecutivi. La squadranera sin dall’inizio della partita è sembrata spenta e in serata no. Le riserve non hanno dato ciò che aveva chiesto l’allenatore emiliano. Nella gara tra le due squadre lombarde, però, non sono mancate le solite polemiche nei confronti di arbitro e VAR. Secondo l’analisi dell’ex arbitro, il direttore di gara ha utilizzato un metro di giudizio rischioso fischiando poco. L’episodio più ...