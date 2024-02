MOVIOLA Monza-Milan | Corsport | manca un rigore su Theo Hernandez?

(Di lunedì 19 febbraio 2024): secondo il Corriere dello Sportunsul contatto dubbio trae Carboni… Ildi Stefano Pioli perde contro ildi Raffaele Palladino in una partita rocambolesca. Sotto di 2-0, i rossoneri riescono a raddrizzarla, in 10 per l’espulsione di Luka Jovic a inizio del secondo tempo, con le reti di Olivier Giroud e di Christian Pulisic. Nei minuti finali, però, arriva la beffa e la squadra brianzola si riporta in vantaggio e poi chiude la partita con il goal di Lorenzo Colombo, per il 4-2. Come in ogni gara di Serie A, però, non sonote le polemiche. Sì, perché tra i diversi episodi arbitrali, ce n’è uno che ha fatto particolarmente arrabbiare i tifosi del ...

Nel calcio, il VAR è uno strumento usato dai giudici di gara per esaminare situazioni dubbie. I due ufficiali di gara che collaborano con l'arbitro in campo vengono chiamati VAR (acronimo dell'inglese Video Assistant Referee, che significa «arbitro di video assistenza»: un arbitro effettivo, in attività o ritiratosi) e AVAR (dall'inglese Assistant Video Assistant Referee: assistente del VAR). Questi esaminano le situazioni dubbie della partita tramite l'ausilio di filmati. Il metodo di arbitraggio che utilizza tale tecnologia viene comunemente chiamato VAR.

Monza Milan, fischia Calvarese: "Carboni - Hernandez Grosso rischio...": Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato su Tuttosport gli episodi di Monza - Milan facendo una sua analisi Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato su Tuttosport gli episodi di Monza - Milan facendo una sua analisi. Le sue dichiarazioni: ANALISI - "Partiamo dall'episodio più limpido, il rigore per il Monza: bene Colombo che indica il dischetto per l'intervento falloso ...

Frosinone - Roma, moviola: l'arbitro salvato dal Var, cosa è successo: Reduce da tre ottime prove in Lecce - Fiorentina, Genoa - Torino ed Empoli - Monza, il fischietto ... Frosinone - Roma, i casi da moviola . I precedenti di Giua con Frosinone e Roma. Erano tre le gare ...

Monza - Milan, moviola: l'errore dell'arbitro e cosa rischia ora Jovic: Monza - Milan, i casi da moviola . Per Marelli Jovic rischia due giornate . I precedenti di Colombo con Monza e Milan. Il fischietto comasco era all' esordio assoluto per quanto riguarda il Milan : ...