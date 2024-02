Motomondiale | test Qatar | Bagnaia leader nella prima giornata davanti a Martin

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lusail, 19 feb. – (Adnkronos) – Francesco Peccoè il più velocediin, sul circuito di Lusail. Il campione del mondo in carica, in sella alla Ducati, gira in 1’52?040, precedendo l’altra Rossa di Borgo Panigale dello spagnolo Jorge1’52?260. Terzo lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró (1’52?232), poi la Ktm del sudafricano Brad Binder (1’52?336) e Fabio Di Giannantonio (1’52?467), con la Ducati del team VR46,. L'articolo CalcioWeb.

