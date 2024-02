MotoGp test Qatar | super Bagnaia davanti a tutti Secondo Martin | indietro Marc Marquez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Losail, 19 febbraio 2024 – Ultime due giornate dedicate aidellasul circuito di Losail in, dove venerdì 8 marzo comincerà il Mondiale 2024. Dopo il tramonto i piloti hanno potuto provare con condizioni di asfalto e temperatura molto simili a quelle che troveranno in gara. Tracciato sporco in avvio di giornata, poi la situazione è migliorata e i tempi si sono abbassati, fino all'1’52’’040 stampato da Francescoa circa 90 minuti dal termine della sessione, tempo ottenuto con l'aerodinamica 2024 completa sulla sua Ducati. Il campione del mondo si è piazzato così al primo postoalla Ducati Pramac di Jorge(+0.220) e all'Aprilia di Aleix Espargaro (+0.292). Bene anche la Ktm, con Brad Binder salito al quarto posto a pochi minuti dalla bandiera a ...