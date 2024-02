MotoGP | test Lusail | Bagnaia in cima alla classifica | Martin secondo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il primo giorno didi, in Qatar, vede Francescoguidare la. Il campione del mondo in carica vola in sellapropria Ducati, realizzando il miglior tempo in 1’52”040. Alle spalle dell’italiano si trova Jorgeper soli 220 millesimi, mentre Aleix Espargaro chiude il podio in 1’52”332. Quarto posto poi per la KTM di Brad Binder in 1’52”336 e quinta piazza per Fabio Di Giannantonio e la sua VR46 con 1’52”467. Sesto e settimo posto per Maverik Vinales e Alex Marquez, mentre chiudono la top ten il ducatista Enea Bastianini, la Honda di Joannes Zarco e Fabio Quartararo in sellaYamaha. Undicesimo posto per Marco Bezzecchi, diciottesimo Luca Marini. Domani si torna in pista per lae ...

