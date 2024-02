MotoGP | Morbidelli | “Ok dei medici per la prima gara dell’anno”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Franco, pilota della Ducati Pramac, parla ai microfoni di Sky Sport delle sue condizioni fisiche dopo l’incidente a Portimao: “Sto bene, è stato un rischio molto grosso, una cosa molto seria ma alla fine è andato tutto bene. Imi hanno dato l’ok per poter disputare ladella stagione“. Il pilota non ha potuto prendere parte ai test pre stagionali a Losail, in Qatar e parla di quanto avvenuto in Portogallo, quando era stato soccorso da Marc ed Alex Marquez: “Non mi ricordo niente dell’incidente, sono stati loro che sono venuti a salvarmi e mi hanno raccontato, è stato toccante e anche un po’ splatter. Ho saltato questi cinque giorni di test che sarebbero stati molto importanti, ma ho comunque potuto vedere le moto dal vivo e vanno tutti fortissimo. Ora saliamo in sella il ...