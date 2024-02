MotoGP | Bagnaia precede Martin nel day-1 di Test a Lusail Fatica Marquez | segnali dall’Aprilia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Francescocontro Jorge. Quasi tre mesi dopo il gran finale della passata stagione a Valencia, sono ancora loro due i grandi protagonisti dellain occasione della prima delle due giornate dicollettivi ufficiali ain vista del Mondiale 2024, che scatterà ufficialmente proprio in Qatar dall’8 al 10 marzo con il round inaugurale del campionato., reduce dal nuovo record non ufficiale del circuito siglato nell’ultima giornata di collaudi a Sepang, è partito con il piede giusto anche sulla pista qatariota stampando il miglior tempo assoluto del day-1 con un brillante 1’52?040, a meno di tre decimi dalla pole position del 2023 di Luca Marini (1’51?762 valido anche come primato ufficiale del tracciato). Pecco, a suo agio anche con gomme usate nelle ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Una nota curiosa è che Pedro Acosta preceda in classifica Marc Marquez: 10° il rookie della GasGas e ... (oasport)

Il primo giorno di test di MotoGP a Lusail , in Qatar, vede Francesco Bagnaia guidare la classifica . Il campione del mondo in carica vola in sella ... ()

Test in Qatar, le foto e i tempi della 1giornata a Lusail: È Pecco Bagnaia il più veloce della prima giornata di test in Qatar: il pilota Ducati ha chiuso in 1:52.040 davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac) e Aleix Espargaró (Aprilia Factory). All'ottavo posto l'altra ...

Sinner, Haaland ed Egonu nella nuova campagna di Sky Sport: Moto tutte da domare quelle di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, nei panni dei magici "funamboli dei cordoli", con il gas a martello per liberare la magia della MotoGP. Ogni circo ha i suoi ...

MotoGP, risultati e tempi test in Qatar: Bagnaia miglior tempo, 2° Martin e 3° Espargaró: La 1giornata di test MotoGP in Qatar si chiude col miglior tempo di Pecco Bagnaia, che ferma il cronometro in 1:52.040 e precede l'altra Ducati di Jorge Martin (+0.220) e l'Aprilia di Aleix Espargaró (+0.292). Per i ...