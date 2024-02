Mosca | su Navalny affermazioni rozze

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 12.20 Il portavoce del Cremlino,Peskov,ha definito""ledei leader politici occidentali sulla morte dell'oppositore Alexei, deceduto venerdì scorso in carcere. Lo riporta la Tass. "E' inaccettabile farecosì, non è appropriato per i funzionari che le hanno fatte". "In Russia sono portate avanti tutte le azioni in conformità con le leggi russe" per indagare sul decesso", ha detto Peskov,aggiungendo che il Cremlino non è coinvolto nelle procedure legate alla consegna del corpo alla famiglia.