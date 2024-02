Morto nascosto sotto al letto | l’autopsia conferma l’omicidio | Giovanni Iacconi strangolato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Modena, 19 febbraio 2024 – Lapare già essere arrivata:, il 54enne trovatoil 20 gennaio nell'abitazione di famiglia a Pavullo è stato ammazzato. Infatti il primo esame sul corpo dell'uomo, effettuato oggi in medicina legale a Modena avrebbe rafforzato l'ipotesi di omicidio, evidenziando una rottura dell'osso ioide, il che fa ritenere che il decesso sia stato dovuto ad uno strangolamento o strozzamento. Il medico legale nominato dalla Procura si è preso 90 giorni di tempo per svolgere tutte le analisi, comprese quelle tossicologiche, e rassegnare le proprie conclusioni. Unico indagato per l'omicidio (le ipotesi di reato sono anche occultamento di cadavere e utilizzo indebito di carte di credito) è un giovane brasiliano amico della vittima, che da tempo conviveva con ...

