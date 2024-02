Morte Navalny | passeggiata alle 6 30 del mattino a -40° Lividi sul corpo Buco temporale e movimenti sospetti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sulladi Aleksejsono troppe le cose che non tornano rispetto alla ricostruzione ufficiale dei fatti fornita dautorità russe. Su tutte c'è il punto oscuro dell'ora del decesso, un nodo cruciale per stabilire le cause. Il decesso è stato annunciato dal Servizio penitenziario federale di Jamalo-Nenets il 16 febbraio16.19 locali (le 14.19 a Mosca e le 12.19 in Italia): "si è sentito male dopo una, perdendo conoscenza quasi immediatamente". Ma l’oppositore - si legge su Repubblica - raccontava che l’ora d’aria gli veniva concessa molto prima. "Niente ti rinvigorisce come unaa Jamal6.30 del", scherzava. Secondo il certificato di, consegnato sabato ...