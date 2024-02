Morte di Davide Rebellin | accolta la richiesta di patteggiamento Il camionista fuggito | “È stato un errore”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Vicenza, 19 febbraio 2024 – Potrà chiedere ildella pena a 3 anni e 11 mesi il 63enne Wolfgang Rieke, iltedesco che nel novembre del 2022 travolse e uccise il campione di ciclismoa Montebello Vicentino, per poi fuggire. Dopo che il gup aveva rigettato la proposta durante l’udienza preliminare, oggi il pm del tribunale di Vicenza ha dato l'assenso al. Rieke è accusato di omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso e fuga: i suoi difensori hanno anche chiesto la conversione della pena con la detenzione agli arresti domiciliari al posto del carcere. Attualmente il 63enne si trova in carcere a Vicenza. L’udienza IlLa fuga e la cattura in Germania Il risarcimento L’udienza Quella che si è ...