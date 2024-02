Morta Ira von Furstenberg | principessa e attrice

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI - E' morta, all'eta' di 83 anni, Ira von. Figlia del principe Tassiloe di Clara Agnelli (sorella di Gianni), e' stata protagonista per diversi anni del jet-set internazionale e delle cronache rosa. Ha intrapreso anche la carriera cinematografica, articolata in una trentina di pellicole a cavallo fra gli anni sessanta e anni settanta. Nel 1970 presenta il Festival di Sanremo al fianco di Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno. Nota socialité grande aristocratica protagonista dei salotti e delle cronache, ha avuto due matrimoni: il primo, a 15 anni, con lo spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, da cui ebbe due figli; il secondo con il celebre playboy Francesco "Baby" Pignatari. In una trentina di film ha anche fatto valere le sue doti di, bellissima e seduttrice, a partire dal ruolo della ...