Moriero | «Simeone? Mi piacerebbe all’Inter Indole da giocatore»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dai trascorsi insieme in nerazzurro all’atmosfera alla vigilia di Inter-Atletico Madrid. Francescoracconta dal proprio punto di vista Diego. RISPETTO – Domani sera Diegotornerà a San Siro per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Sui tempi passati in nerazzurro insieme e sull’dell’allenatore dell’Atletico Madrid si esprime l’ex compagno Francesco. Di seguito le sue parole rilasciate a TuttoSport: «Aspetteremo il fischio finale, poi sul gruppo partiranno le steccate. Io e il Choloabitavamo nello stesso palazzo, dove c’erano anche Zanetti e Zamorano, eravamo sempre insieme. Ho un grande rispetto per lui, è sempre stato un professionista serissimo. Trasmetteva alla squadra una grinta e una determinazione fuori dal comune. In campo dava ...