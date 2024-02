Morbillo | scoperta nuova variante Il pediatra | Chi non è vaccinato | lo faccia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mentre i casi dicontinuano a salire in tutta Europa, l’Italia fa i conti con unadel virus. Sono cinque i casi accertati nell'area che comprende la Città Metropolitana di Milano e in Lombardia, classificati con "Genotipo D8". A scoprire launa studio coordinato...

Mentre i casi di Morbillo continuano a salire in tutta Europa, l’Italia fa i conti con una nuova variante del virus. Sono cinque i casi accertati ... (today)

Mentre i casi di Morbillo continuano a salire in tutta Europa, l’Italia fa i conti con una nuova variante del virus. Sono cinque i casi accertati ... (today)

Morbillo, c'è una variante in Italia: cosa dicono gli esperti: Commenta così all'Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento, la scoperta dei casi di morbillo nel Nord Italia con una mutazione che può eludere i test ...

Cosa sappiamo della nuova variante di morbillo che sta circolando in Italia: "La nostra comunicazione conferma la loro scoperta (quella dei ricercatori svizzeri, ndr), ... Diagnosi e vaccino Ricordiamo che per il morbillo la diagnosi si fa principalmente per osservazione clinica ...

Morbillo, nuova variante in Italia: sintomi e perché è pericolosa: ... come si legge nello studio: In conclusione, lo studio italiano conferma la scoperta dei risultati ... Inoltre lo studio permette di monitorare la diffusione della variante di morbillo e aggiornare di ...