Morbillo | c’è una variante in Italia | cosa dicono gli esperti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Il virus delè piuttosto stabile. Le varianti antigeniche non comportano problemi per la nostra risposta immune: chi è vaccinato o ha avuto ilin passato non ha nulla da temere con le nuove varianti”. Commenta così all’Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, la scoperta dei casi dinel Nordcon una mutazione che può eludere i test diagnostici. “Il vaccino in uso – sottolinea Lopalco – continua ad essere efficace. Qualche problema potrebbero averlo alcuni test diagnostici che potrebbero non identificare correttamente il virus.o nonilcomunque resta una malattia temibile. Chi non è vaccinato corra a farlo”. La nuova mutazione del virus del ...

Il morbillo (dal latino morbus, malattia) è una malattia infettiva esantematica altamente contagiosa causata da un virus, il Paramyxovirus del genere Morbillivirus.

