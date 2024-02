Monza-Milan | crollo rossonero Pioli “Troppi errori dei singoli”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024)o, 18 febbraio 2024 – Puntare il dito su Stefanoe sulle sue scelte tattiche (5 cambi rispetto alla formazione vista con il Rennes, tra cui l’intero trittico offensivo) sembra la via più facile per motivare ilverticale che ilha accusato all’U Power Stadium: in effetti, una volta che Pulisic, Giroud e Leao sono entrati in campo all’intervallo, il vero Diavolo è venuto fuori ma la sconfitta con i brianzoli ha sicuramente radici differenti. La stanchezza dopo l’impegno in Europa League ha contribuito, senza contare un avversario che ha saputo mettere nel taschino i rossoneri spesso e volentieri: la causa maggiore, però, è da vedere nel rosso inutile e insensato preso da Luka Jovic a inizio ripresa quandoaveva provato a rimediare alla formazione iniziale affidandosi ai ...