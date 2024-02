Monza-Milan | Costacurta attacca Gabbia | “Non sarai corretto tu!”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Siparietto tra Alessandro, ex difensore rossonero e oggi opinionista, e Matteoal termine del match

“Non so se è la partita più bella, ma sicuramente è quella che mi ha dato più emozioni. Abbiamo lavorato tanto, 12 ore al giorno, abbiamo cambiato ... (sportface)

Malick Thiaw tornava titolare quasi tre mesi dopo l'ultima volta in Monza-Milan di ieri: serata da dimenticare per il centrale tedesco (pianetamilan)

Marianna de Leyva, divenuta Suor Virginia Maria, ma meglio nota come la Monaca di Monza (Milano, 4 dicembre 1575 – Milano, 17 gennaio 1650), è stata una religiosa italiana, protagonista di un famoso scandalo che sconvolse Monza agli inizi del XVII secolo.

Pioli bocciato: troppi gol subiti, sconfitte e turnover. Per la statistica lo scudetto del Milan è impossibile: MILANO " La statistica non è infallibile, però dopo la batosta di Monza ci sono due dati che inchiodano il Milan alla consapevolezza dell'impresa praticamente impossibile (la rimonta sull'Inter per lo scudetto della seconda stella): il numero delle sconfitte e dei ...

Milan, lite in diretta tra Costacurta e Gabbia: "Non è corretto": Nel post partita di Monza - Milan c'è stato un diverbio tra Gabbia e l'ex difensore rossonero Costacurta a Sky Sport Nel post partita di Monza - Milan c'è stato un diverbio tra Gabbia e l'ex difensore rossonero ...

Maria schiera gli ex e batte Mara. La sera vince Makàri, poi Scotti, Fazio e Ranucci - Primaonline: Destabilizzava un po' il quadro, ma fino ad un certo punto, Monza - Milan su Dazn. In una giornata caratterizzata " per quello che riguarda lo sport - pure dal successo pomeridiano di Jannik Sinner a ...