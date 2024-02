Monza-Milan | commenti ironici prima del match? Il club risponde così …

Luigi Cagni , allenatore, ha parlato in esclusiva a Milan News24 della sfida di ieri sera tra Monza e rossoneri Luigi Cagni , allenatore, ha parlato ... ()

Monza, Colombo dopo il gol al Milan: "Penso che il rispetto...": Lorenzo Colombo, attaccante del Monza, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale del suo gol al Milan di ieri Lorenzo Colombo, attaccante del Monza, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale del suo gol al Milan di ieri. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Penso che il ...

Monza vs Milan 4 - 2, fa festa la Juve: nel prossimo turno lo scontro diretto con l'Atalanta: Un brutto primo tempo per il Milan, il Monza chiude 2 - 0: in avvio di ripresa il rosso a Jovic Prima Pessina su rigore al 44° dopo che Thiaw aveva steso Mota e poi lo stesso Dany Mota al 51° su ...

Salernitana: domani confronto squadra - società, da giovedì tutti in ritiro: ... a cominciare dalla sfida di sabato contro il Monza, non potranno più sbagliare. Un concetto che ha ...Mary Rosy sono attesi il vice presidente Gianni Petrucci e l'amministratore delegato Maurizio Milan:...