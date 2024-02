Monza-Milan 4-2 | Serena non ci sta | il suo commento sul rosso a Jovic

Marianna de Leyva, divenuta Suor Virginia Maria, ma meglio nota come la Monaca di Monza (Milano, 4 dicembre 1575 – Milano, 17 gennaio 1650), è stata una religiosa italiana, protagonista di un famoso scandalo che sconvolse Monza agli inizi del XVII secolo.

Monza-Milan risultato 4-2: la squadra di Palladino frena i rossoneri Corriere della Sera

Monza-Milan 4-2, le pagelle: Thiaw e Jovic, ingenuità imperdonabili. Pioli, il turnover fallisce Eurosport IT

I rossoneri hanno mancato l'occasione di sorpassare la Juventus al secondo posto: Di fronte a tutto questo, il Milan ha pagato la scelta più che discutibile di rinunciare ... Nel primo tempo, quando ha sofferto i colpi del Monza. Nella ripresa, quando - parallelamente ...

Pagelle 25° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio: Sfuma l’occasione per il Milan di conquistare il secondo posto perché perde per 4-2 sul campo del Monza. Sotto di due col di Pessina e Mota, i rossoneri pareggiano con Giroud e Pulisic. In dieci per l ...

Pelagatti: “Sono triste, l’obiettivo per il Milan deve essere ben altro”: Il Milan di Stefano Pioli cade bruscamente in trasferta contro il Monza di Palladino, nonostante un tentativo di ...