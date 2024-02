Monza Colombo | «Non ci crediamo ancora | volevamo la vittoria»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le parole di Lorenzo, attaccante del, dopo laottenuta dai brianzoli contro il Milan Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladelcontro il Milan. Di seguito le sue parole. «Prevale lo stupore. Non ci, eravamo sopra, ci hanno rimontato. Siamo riusciti in questa grande impresa e siamo molto contenti. La mia non esultanza? Sicuramentetanto unacontro una big, è arrivata proprio contro il Milan che per me significa tantissimo, è la mia seconda casa. Non vedo l’ora di festeggiare con i miei compagni. Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia».