Monza | Colombo dopo il gol al Milan | «Penso che il rispetto…»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lorenzo, attaccante del, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale del suo gol aldi ieri Lorenzo, attaccante del, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale del suo gol aldi ieri. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «che il rispetto sia uno dei valori più importanti, nel calcio come nella vita. Sapete tutti il mio percorso e potete immaginare le emozioni che sto provandoil goal di ieri. Darò sempre tutto per la maglia che indosso, senza però dimenticare quella di appartenenza».

