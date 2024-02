Monza | Colombo | “Darò tutto per la maglia che indosso | senza dimenticare quella di appartenenza”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Penso che il rispetto sia uno dei valori più importanti, nel calcio come nella vita. Sapete tutti il mio percorso e potete immaginare le emozioni che sto provando dopo il goal di ieri.sempreper lacheperòdi”. Lo ha scritto l’attaccante del, Lorenzosu Instagram il giorno dopo la vittoria sul Milan all’U-Power Stadium. L’attaccante di Vimercate, classe 2002, ha realizzato la rete del definitivo 4-2 e non ha esultato per rispetto del Milan, club che ne detiene il cartellino., cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha debuttato in A con il Diavolo e ha vestito anche le maglie di Cremonese, Spal e Lecce. Si ...

Milan Jovic, cambiano i piani per il futuro I possibili scenari: ... culminata in un rosso, in Monza - Milan ritorna in discussione il futuro di Luka Jovic La brutta prestazione di ieri sera a Monza, culminata col cartellino rosso sventolato da Colombo dopo l'OFR, ...

La fatal Monza: ...Colombo su assist di Pessina fissano il risultato sul 4 a 2, proprio come nella fatal Verona del 1973. Il risultato finale è stato giusto per quello che le squadre hanno espresso in campo. Il Monza ...

Milan, rosso a Jovic è un caso: giusto o sceneggiata e Izzo è un provocatore seriale: Monza - Milan 4 - 2: l'espulsione di Jovic per lo schiaffo a Izzo. All'inizio della ripresa, sotto ... In un primo momento l'attaccante era stato solo ammonito dall'arbitro Colombo , ma poi è ...