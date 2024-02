Monica Leone | stand up comedy e Reiki | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il concerto dial Palazzo Polli Stoppani, laupa Treviglio e l’incontro alla scoperta dela Bonate Sopra. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 19 febbraio.Oggi alle 17 a Palazzo Polli Stoppani, in via San Giacomo, 9 a, si terrà un concerto della pianistadal titolo “Sinfonia N.1 in Do maggiore op. 21”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.alle 18.30 al Revel di Treviglio andrà in scena “Matteo Zaffarano –up”.alle 20.30 alla Biblioteca don Lorenzo Milani, a Bonate Sopra, si terrà un incontro dal ...