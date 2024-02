Molino Vecchio Presto arriverà un nuovo parco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Patto di collaborazione" fra Comune e un gruppo di cittadini, attorno all’anticoun. Si chiama Mulino Fiorito il progetto reso possibile dalla partnership per la cura e la gestione condivisa dell’area che circonda l’amato monumento in via di messa in sicurezza. "L’Amministrazione - così Nadia Ornago, assessore ai Lavori pubblici - ha accolto positivamente la proposta di alcuni privati cittadini, si faranno carico di pulizia, cura del verde e anche attività di controllo e presidio". L’area attorno al mulino diverrà un prato verde e saranno piantumate aiuole fiorite. Saranno i cittadini, nell’ambito del progetto a vigilare inoltre sulla sicurezza e l’integrità del prezioso immobile, segnalando alle forze dell’ordine situazioni critiche e contribuendo a prevenire danni o vandalismi. M.A.